https://sputniknews.jp/20230426/15786635.html
【図説】スペイン初の純国産潜水艦「イサーク・ペラル」 その特徴は？
【図説】スペイン初の純国産潜水艦「イサーク・ペラル」 その特徴は？
スペイン海軍は2023年1月期より、S-80型潜水艦の「イサーク・ペラル（Isaac Peral）」の運用を開始する予定。「イサーク・ペラル」は4隻あるS-80型潜水艦の1番艦で、非核潜水艦としては世界最大級。また、スペイン初の完全な国産潜水艦となる。 2023年4月26日, Sputnik 日本
2023-04-26T10:41+0900
2023-04-26T10:41+0900
2023-04-26T10:41+0900
インフォグラフィック
スペイン
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/19/15786095_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f00cbd9238027a8c0ef328f28944eaac.png
潜水艦の名前の由来から特徴、使用されている最新技術、兵装までの詳細を、スプートニクがインフォグラフィックで詳細にまとめた。関連ニュース
スペイン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/19/15786095_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c61a68e08ae6a5bc8669abd1104f0bd2.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, スペイン, 軍事, инфографика
インフォグラフィック, スペイン, 軍事, инфографика
【図説】スペイン初の純国産潜水艦「イサーク・ペラル」 その特徴は？
スペイン海軍は2023年1月期より、S-80型潜水艦の「イサーク・ペラル（Isaac Peral）」の運用を開始する予定。「イサーク・ペラル」は4隻あるS-80型潜水艦の1番艦で、非核潜水艦としては世界最大級。また、スペイン初の完全な国産潜水艦となる。
潜水艦の名前の由来から特徴、使用されている最新技術、兵装までの詳細を、スプートニクがインフォグラフィックで詳細にまとめた。