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【まとめ】トルコ大統領がプーチン大統領と電話会談 テーマはウクライナ情勢と穀物合意
【まとめ】トルコ大統領がプーチン大統領と電話会談 テーマはウクライナ情勢と穀物合意
4月27日、トルコのエルドアン大統領とロシアのプーチン大統領は電話会談を行い、ウクライナ情勢と穀物合意について話し合った。 2023年4月27日, Sputnik 日本
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【まとめ】トルコ大統領がプーチン大統領と電話会談 テーマはウクライナ情勢と穀物合意
2023年4月27日, 22:25 (更新: 2023年4月27日, 22:57)
4月27日、トルコのエルドアン大統領とロシアのプーチン大統領は電話会談を行い、ウクライナ情勢と穀物合意について話し合った。
エルドアン大統領はプーチン大統領に、穀物合意の新たな構想に取り組む可能性を示唆し、作業グループの立ち上げを提案した。
会談では露土関係及び地域情勢の問題が話し合われた。
首脳会談ではウクライナにおける特殊軍事作戦の進展状況が評価された。
エルドアン大統領は、今日、核燃料工場の開所式が行われるアックユ原子力発電所建設のためにプーチン大統領が行った貢献に謝意をしめした。
プーチン大統領は地震後のトルコの復興支援を行う構えを表した。
会談ではまた農産物の供給拡大についても話し合われている。