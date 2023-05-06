暴かれたウクライナ生物ラボ 米国の極秘活動とは

ウクライナ保健省と米国防総省は2005年、生物学的脅威の低減に関する協定を締結。協定はウクライナにおいて感染症病原体の同定を専門とする研究所網の構築を想定していた。その後、ウクライナで危険な病気の発生が報告される。在キエフ米国大使館は、研究所は平和的な研究に従事と主張。だが、ロシアの特殊作戦で米国防総省がウクライナで軍事生物プログラムを実施し、それが生物兵器禁止条約の第1条及び第4条に違反する確証が発見された。露国防省の入手データ、国際的なオブザーバーからの情報、専門家のコメントについては、スプートニクの特別コラムをお読みください。