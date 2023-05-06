https://sputniknews.jp/20230506/15909248.html
米エネルギー省はペンタゴンと並ぶ軍事生物学研究の発注者＝露国防省
米エネルギー省はペンタゴンと並ぶ軍事生物学研究の発注者＝露国防省
米エネルギー省はペンタゴン（米国防総省）と並び、世界各地域での軍事分野における生物学研究の元締めであり、発注者である。ロシア軍の放射線・化学・生物学防護部隊を率いるイーゴリ・キリロフ中将が5日、こうした考えを示した。 2023年5月6日, Sputnik 日本
2023-05-06T00:57+0900
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暴かれたウクライナ生物ラボ 米国の極秘活動とは
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キリロフ中将は次のように述べている。このほか、キリロフ中将の発言要旨は以下の通り。関連ニュース
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米エネルギー省はペンタゴンと並ぶ軍事生物学研究の発注者＝露国防省
米エネルギー省はペンタゴン（米国防総省）と並び、世界各地域での軍事分野における生物学研究の元締めであり、発注者である。ロシア軍の放射線・化学・生物学防護部隊を率いるイーゴリ・キリロフ中将が5日、こうした考えを示した。