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Пробирки в лаборатории по исследованию коронавируса - Sputnik 日本, 1920
暴かれたウクライナ生物ラボ　米国の極秘活動とは
ウクライナ保健省と米国防総省は2005年、生物学的脅威の低減に関する協定を締結。協定はウクライナにおいて感染症病原体の同定を専門とする研究所網の構築を想定していた。その後、ウクライナで危険な病気の発生が報告される。在キエフ米国大使館は、研究所は平和的な研究に従事と主張。だが、ロシアの特殊作戦で米国防総省がウクライナで軍事生物プログラムを実施し、それが生物兵器禁止条約の第1条及び第4条に違反する確証が発見された。露国防省の入手データ、国際的なオブザーバーからの情報、専門家のコメントについては、スプートニクの特別コラムをお読みください。
https://sputniknews.jp/20230506/15909248.html
米エネルギー省はペンタゴンと並ぶ軍事生物学研究の発注者＝露国防省
米エネルギー省はペンタゴンと並ぶ軍事生物学研究の発注者＝露国防省
米エネルギー省はペンタゴン（米国防総省）と並び、世界各地域での軍事分野における生物学研究の元締めであり、発注者である。ロシア軍の放射線・化学・生物学防護部隊を率いるイーゴリ・キリロフ中将が5日、こうした考えを示した。 2023年5月6日, Sputnik 日本
2023-05-06T00:57+0900
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暴かれたウクライナ生物ラボ　米国の極秘活動とは
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キリロフ中将は次のように述べている。このほか、キリロフ中将の発言要旨は以下の通り。関連ニュース
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米エネルギー省はペンタゴンと並ぶ軍事生物学研究の発注者＝露国防省

2023年5月6日, 00:57
© Sputnik / Sergey Mamontov / メディアバンクへ移行キリロフ中将
キリロフ中将 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2023
© Sputnik / Sergey Mamontov
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米エネルギー省はペンタゴン（米国防総省）と並び、世界各地域での軍事分野における生物学研究の元締めであり、発注者である。ロシア軍の放射線・化学・生物学防護部隊を率いるイーゴリ・キリロフ中将が5日、こうした考えを示した。
キリロフ中将は次のように述べている。

「米エネルギー省とペンタゴンには緊密に連携している。例えば、エネルギー省太平洋研究所の代表を務めるスティーブン・アシュリー氏は、ペンタゴンの請負会社である『Battelle』の副社長でもある。（中略）このように、米エネルギー省はペンタゴンと並び、ウクライナや世界の他の地域での軍事分野における生物学研究の主要な元締めであり、発注者であるのだ」

下院 - Sputnik 日本, 1920, 11.04.2023
暴かれたウクライナ生物ラボ　米国の極秘活動とは
ロシア下院　ウクライナ国内の米生物研究所に関する議会調査委の最終報告書を承認
4月11日, 20:16
このほか、キリロフ中将の発言要旨は以下の通り。
米エネルギー省には、米議会の承認なしで軍事分野での生物学研究に資金を提供する特権がある
米エネルギー省はウクライナで大量破壊兵器の分野の知識と経験のある専門家を募集した。
ペンタゴンの利益のため、ウクライナではどのような条件で鳥インフルエンザの制御不能な感染が起こるかの研究が行われた
ウクライナの研究所では、ペンタゴンのため、エピデミックを招く可能性のある菌の研究が行われていた
ウクライナの自然保護区で2021年に起こった鳥の大量死は、ウクライナの研究所の実験に関連している可能性がある
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