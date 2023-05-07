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チャールズ国王の戴冠式にロシア人イコン画家の作品が登場
チャールズ国王の戴冠式にロシア人イコン画家の作品が登場
チャールズ三世の戴冠式にはロシアの芸術家、セルゲイ・フョードロフ氏が制作したイコン（聖像画）が登場した。BBCテレビがYouTubeで中継したオンライン映像で明らかになった。 2023年5月7日, Sputnik 日本
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ロンドンのウエストミンスター寺院で行われた戴冠式では聖母マリアとイエス・キリストのイコンが確認できる。前者のイコンはいわゆる「カザンの聖母」の伝統で制作されたもの。ウエストミンスター寺院の公式サイトに掲載された情報によると、これらのイコンはロシア出身の芸術家、セルゲイ・フョードロフ氏が制作したものだという。「カザンの聖母」はロシア正教会で最も有名なイコンの一つ。露タタルスタン共和国の首都であるカザン市を護り、助けるものとしての聖母マリアを描いている。関連ニュース
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チャールズ国王の戴冠式にロシア人イコン画家の作品が登場

2023年5月7日, 15:30 (更新: 2023年5月7日, 16:03)
© AP Photo / Yui Mok/POOLチャールズ国王の戴冠式にロシア人イコン画家の作品が登場
チャールズ国王の戴冠式にロシア人イコン画家の作品が登場 - Sputnik 日本, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Yui Mok/POOL
チャールズ三世の戴冠式にはロシアの芸術家、セルゲイ・フョードロフ氏が制作したイコン（聖像画）が登場した。BBCテレビがYouTubeで中継したオンライン映像で明らかになった。
ロンドンのウエストミンスター寺院で行われた戴冠式では聖母マリアとイエス・キリストのイコンが確認できる。前者のイコンはいわゆる「カザンの聖母」の伝統で制作されたもの。
ウエストミンスター寺院の公式サイトに掲載された情報によると、これらのイコンはロシア出身の芸術家、セルゲイ・フョードロフ氏が制作したものだという。
「カザンの聖母」はロシア正教会で最も有名なイコンの一つ。露タタルスタン共和国の首都であるカザン市を護り、助けるものとしての聖母マリアを描いている。
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