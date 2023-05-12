マスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！
2023年5月12日, 08:08 (更新: 2023年5月12日, 08:13)
© FREDERIC J. BROWNマスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！
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米国の実業家イーロン・マスク氏は先に買収したツイッター社の新たなCEOを選任したと発表した。
新たなCEOは女性で、6週間以内に職務にあたるという。
Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023
My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.
現時点でツイッター社のCEOは依然としてマスク氏が務めている。CEOを退いた後は会長に就任するほか、CTO（最高技術責任者）として製品やソフトウェア、システムなどを担当するという。
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