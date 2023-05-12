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マスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！
マスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！
米国の実業家イーロン・マスク氏は先に買収したツイッター社の新たなCEOを選任したと発表した。 2023年5月12日, Sputnik 日本
2023-05-12T08:08+0900
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新たなCEOは女性で、6週間以内に職務にあたるという。現時点でツイッター社のCEOは依然としてマスク氏が務めている。CEOを退いた後は会長に就任するほか、CTO（最高技術責任者）として製品やソフトウェア、システムなどを担当するという。関連ニュース
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マスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！

2023年5月12日, 08:08 (更新: 2023年5月12日, 08:13)
© FREDERIC J. BROWNマスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！
マスク氏、ツイッターの新たなCEOを選任！ - Sputnik 日本, 1920, 12.05.2023
© FREDERIC J. BROWN
米国の実業家イーロン・マスク氏は先に買収したツイッター社の新たなCEOを選任したと発表した。
新たなCEOは女性で、6週間以内に職務にあたるという。
現時点でツイッター社のCEOは依然としてマスク氏が務めている。CEOを退いた後は会長に就任するほか、CTO（最高技術責任者）として製品やソフトウェア、システムなどを担当するという。
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