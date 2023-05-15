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ウクライナは反転攻勢が成功しなければ西側の支援を失う可能性がある＝英陸軍参謀長
ウクライナは反転攻勢が成功しなければ西側の支援を失う可能性がある＝英陸軍参謀長
英陸軍参謀長を務めた経験を持つリチャード・ダナット氏は、ウクライナは計画している反転攻勢ですばやく成果を上げなければ西側の支援を失う可能性があるとの考えを示した。 2023年5月15日, Sputnik 日本
2023-05-15T23:00+0900
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ダナット氏は、英国のラジオ・タイムズ誌のインタビューで、ウクライナは適切なタイミングで効果的に攻撃を開始しなければならないと述べた。ロシア外務省は先に、西側諸国はウクライナに対して攻撃行動と新たなロシアの地域の領土占領を要求しているが、そのような計画が失敗することも理解していると発表した。関連ニュース
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ウクライナは反転攻勢が成功しなければ西側の支援を失う可能性がある＝英陸軍参謀長

2023年5月15日, 23:00
© AFP 2023 / Anatolii Stepanovウクライナ軍
ウクライナ軍 - Sputnik 日本, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
英陸軍参謀長を務めた経験を持つリチャード・ダナット氏は、ウクライナは計画している反転攻勢ですばやく成果を上げなければ西側の支援を失う可能性があるとの考えを示した。
ダナット氏は、英国のラジオ・タイムズ誌のインタビューで、ウクライナは適切なタイミングで効果的に攻撃を開始しなければならないと述べた。
「そうでなければ戦争はロシアにとって有利に長引き、西側諸国の支援は弱まる可能性がある」
ゼレンスキー氏 - Sputnik 日本, 1920, 14.05.2023
ゼレンスキー氏は「攻撃的な本能を持つ指導者」　露パイプライン爆破と露領土攻撃を計画していた＝メディア
昨日, 11:39
ロシア外務省は先に、西側諸国はウクライナに対して攻撃行動と新たなロシアの地域の領土占領を要求しているが、そのような計画が失敗することも理解していると発表した。
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