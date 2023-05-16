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戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230516/15998330.html
【図説】戦術ロケット「ストームシャドー」の性能
【図説】戦術ロケット「ストームシャドー」の性能
... 2023年5月16日, Sputnik 日本
2023-05-16T09:50+0900
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またロシア国防省は15日、ロシアの防空システムがストームシャドーを撃墜したと初めて発表した。関連ニュース
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【図説】戦術ロケット「ストームシャドー」の性能
2023年5月16日, 09:50
ウクライナ軍は12日、ルガンスク人民共和国に対して行った攻撃で、英国から供与された巡航ミサイル「ストームシャドー」を初めて使用した。この攻撃で子ども6人を含む複数の民間人が負傷した。「ストームシャドー」はフランス製巡航ミサイル「SCALP-EG」の英空軍版。その基本情報について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
またロシア国防省は15日、ロシアの防空システムがストームシャドーを撃墜したと初めて発表した。
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