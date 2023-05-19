日本
Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230519/16027342.html
米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省
米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省
米国はウクライナに対し、損傷したとされる防空ミサイルシステム「パトリオット」の修復に向け、「一定の支援」を提供した。米国防総省のサブリナ・シン副報道官が発表した。 2023年5月19日, Sputnik 日本
2023-05-19T11:03+0900
2023-05-19T11:03+0900
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
ウクライナ
軍事
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/160/19/1601964_0:238:4164:2580_1920x0_80_0_0_16c547ffad24ea5223df82696423b413.jpg
シン副報道官はブリーフィングの中で、米軍がパトリオットの修復に向けて一定の支援を行ったと発表した。報道官によると、ロシア側の空爆では1基損傷したという。ただし、修理後は完全に復旧して現場に復帰したとのこと。具体的な支援の内容については触れられていない。報道官によると、米軍は兵器の性能を維持する上での修復訓練をウクライナ側に施してあるという。米国側は損傷と発表しているのに対し、ロシア国防省は極超音速ミサイルにより多機能レーダーステーション1か所と防空システム「パトリオット」の5つのランチャーを破壊したと発表している。SNSでは「パトリオット」が撃破されたとする動画が拡散されている。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/160/19/1601964_204:0:3960:2817_1920x0_80_0_0_f8143aa78a83fcf6acf4f012e64a1901.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 軍事, 米国
ウクライナ, 軍事, 米国

米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省

2023年5月19日, 11:03
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI 米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省
米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省 - Sputnik 日本, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
米国はウクライナに対し、損傷したとされる防空ミサイルシステム「パトリオット」の修復に向け、「一定の支援」を提供した。米国防総省のサブリナ・シン副報道官が発表した。
シン副報道官はブリーフィングの中で、米軍がパトリオットの修復に向けて一定の支援を行ったと発表した。報道官によると、ロシア側の空爆では1基損傷したという。ただし、修理後は完全に復旧して現場に復帰したとのこと。
具体的な支援の内容については触れられていない。報道官によると、米軍は兵器の性能を維持する上での修復訓練をウクライナ側に施してあるという。
米国側は損傷と発表しているのに対し、ロシア国防省は極超音速ミサイルにより多機能レーダーステーション1か所と防空システム「パトリオット」の5つのランチャーを破壊したと発表している。SNSでは「パトリオット」が撃破されたとする動画が拡散されている。
関連ニュース
軍事専門家が指摘する米「パトリオット」の不備
米「パトリオット」に露「キンジャール」ミサイル迎撃は無理　ロシア国防省
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала