米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI 米軍が損傷したパトリオットの修復に向けウクライナに支援を提供、「完全に復旧」＝米国防総省
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米国はウクライナに対し、損傷したとされる防空ミサイルシステム「パトリオット」の修復に向け、「一定の支援」を提供した。米国防総省のサブリナ・シン副報道官が発表した。
シン副報道官はブリーフィングの中で、米軍がパトリオットの修復に向けて一定の支援を行ったと発表した。報道官によると、ロシア側の空爆では1基損傷したという。ただし、修理後は完全に復旧して現場に復帰したとのこと。
具体的な支援の内容については触れられていない。報道官によると、米軍は兵器の性能を維持する上での修復訓練をウクライナ側に施してあるという。
米国側は損傷と発表しているのに対し、ロシア国防省は極超音速ミサイルにより多機能レーダーステーション1か所と防空システム「パトリオット」の5つのランチャーを破壊したと発表している。SNSでは「パトリオット」が撃破されたとする動画が拡散されている。
I believe #Russia may have successfully destroyed a Patriot Defense System in #Kyiv, #Ukraine.— MrGeopolitical (@MrGeopolitical) May 16, 2023
It could've been something exploding right next to it but the explosion is consistent with what you'd expect to see with an AD platform like the Patriot being destroyed.
It appears… pic.twitter.com/tDwhJ4Sp9X
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