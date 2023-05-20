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南太平洋のニューカレドニアでM7.4の地震
南太平洋のニューカレドニアでM7.4の地震
南太平洋のニューカレドニア諸島沿岸で20日、マグニチュード7.4の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2023年5月20日, Sputnik 日本
2023-05-20T11:26+0900
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地震は、協定世界時（UTC）で20日1時51分（日本時間10時51分）に観測された。震源地はニューカレドニアの主要都市ヌメアから415キロの地点で、震源の深さは45キロ。津波の心配はないとのこと。ニューカレドニア諸島沿岸では19日にもマグニチュード7.7の地震が発生。津波到来の可能性も発表された。
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南太平洋のニューカレドニアでM7.4の地震

2023年5月20日, 11:26
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2023
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南太平洋のニューカレドニア諸島沿岸で20日、マグニチュード7.4の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。
地震は、協定世界時（UTC）で20日1時51分（日本時間10時51分）に観測された。震源地はニューカレドニアの主要都市ヌメアから415キロの地点で、震源の深さは45キロ。
津波の心配はないとのこと。
ニューカレドニア諸島沿岸では19日にもマグニチュード7.7の地震が発生。津波到来の可能性も発表された。
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