https://sputniknews.jp/20230522/609-16053257.html
日本 ベトナムへ609億円超の借款合意
日本 ベトナムへ609億円超の借款合意
日本はベトナムの3本のインフラプロジェクト実現のために総額609億8300万円の円借款を行う。円借款の合意はG7サミットの行われた広島で岸田首相とベトナムのファム・ミン・チン・ベトナム社会主義共和国首相の間で調印された。 2023年5月22日, Sputnik 日本
2023-05-22T00:00+0900
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日本外務省の発表したプレスリリースによれば、「感染拡大の影響を受けた生計への負担軽減及び経済回復・成長のため」として500億円がベトナムのコロナウイルス対策に充てられる。さらに62億4400万円が公共交通インフラ改善計画に、47億3900万円がラムドン省の農業開発インフラ改善計画に充てられる。岸田首相、ファム・ミン・チン首相の会談では、特に北朝鮮、南シナ海の情勢など、アジア地域における安全問題が討議され他、カーボンニュートラルの遂行、日本企業のベトナム進出の強化について話し合われた。関連ニュース
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日本 ベトナムへ609億円超の借款合意
日本はベトナムの3本のインフラプロジェクト実現のために総額609億8300万円の円借款を行う。円借款の合意はG7サミットの行われた広島で岸田首相とベトナムのファム・ミン・チン・ベトナム社会主義共和国首相の間で調印された。
日本外務省の発表したプレスリリースによれば
、「感染拡大の影響を受けた生計への負担軽減及び経済回復・成長のため」として500億円がベトナムのコロナウイルス対策に充てられる。
さらに62億4400万円が公共交通インフラ改善計画に、47億3900万円がラムドン省の農業開発インフラ改善計画に充てられる。
岸田首相、ファム・ミン・チン首相の会談では、特に北朝鮮、南シナ海の情勢など、アジア地域における安全問題が討議され他、カーボンニュートラルの遂行、日本企業のベトナム進出の強化について話し合われた。