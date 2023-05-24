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愛新覚羅溥儀の腕時計がオークションで売却

愛新覚羅溥儀の腕時計がオークションで売却

中国最後の皇帝、愛新覚羅溥儀が所有した腕時計が香港のオークションで売却された。売却価格は510万ドルだった。サウス・チャイナ・モーニング・ポストが報じた。 2023年5月24日, Sputnik 日本

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売却されたPaket Philippeの時計は溥儀が所有していたもの。そのほか、オークションでは溥儀の扇子やメモ帳なども売却された。溥儀は中国清朝最後の皇帝、1908年から1912年にわたって第十二代皇帝として在位していた。

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