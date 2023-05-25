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カナダがサウジと外交を正常化へ

カナダがサウジと外交を正常化へ

カナダはサウジアラビアとの外交関係を正常化させる。カナダ外務省が発表した。 2023年5月25日, Sputnik 日本

2023-05-25T10:49+0900

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カナダ外務省によると、両国は外交関係を回復し、大使館の活動を再開させるほか、大使を相手国に派遣するとのこと。先にカナダのジャスティン・トルドー首相とサウジアラビアのムハンマド・サルマン王子はタイ・バンコクで開催されたAPEC（アジア太平洋経済協力）の首脳会議で会談し、相互敬意及び共通の利益のため外交関係を回復し、外交レベルを以前の水準に戻すことで合意していた。カナダとサウジアラビアは2018年、外交レベルを引き下げていた。この際、カナダ政府はサウジアラビア政府による反体制派への追及を非難していた。関連ニュース

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