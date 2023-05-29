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エルドアン氏の勝利　トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委
エルドアン氏の勝利　トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委
28日に行われたトルコ大統領選挙決定投票の結果、エルドアン候補が勝利を収めた。現地時間28日22時43分、開票率99,8％の時点で同国の選挙管理委員会が発表した。 2023年5月29日, Sputnik 日本
2023-05-29T04:43+0900
2023-05-29T04:45+0900
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投票は5月28日、トルコ全土に19万1000箱を超す投票箱が設置されて行われた。投票所には6000万人以上が足を運んだ。関連ニュース
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エルドアン氏の勝利　トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委

2023年5月29日, 04:43 (更新: 2023年5月29日, 04:45)
© AFP 2023 / Ozan Kose エルドアン氏の勝利　トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委
エルドアン氏の勝利　トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委 - Sputnik 日本, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
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28日に行われたトルコ大統領選挙決定投票の結果、エルドアン候補が勝利を収めた。現地時間28日22時43分、開票率99,8％の時点で同国の選挙管理委員会が発表した。
トルコ大統領選挙 - Sputnik 日本, 1920, 29.05.2023
【図説】トルコ大統領選挙第2回投票　勝者は誰か（随時更新）
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投票は5月28日、トルコ全土に19万1000箱を超す投票箱が設置されて行われた。投票所には6000万人以上が足を運んだ。
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