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エルドアン氏の勝利 トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委
エルドアン氏の勝利 トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委
28日に行われたトルコ大統領選挙決定投票の結果、エルドアン候補が勝利を収めた。現地時間28日22時43分、開票率99,8％の時点で同国の選挙管理委員会が発表した。 2023年5月29日, Sputnik 日本
2023-05-29T04:43+0900
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投票は5月28日、トルコ全土に19万1000箱を超す投票箱が設置されて行われた。投票所には6000万人以上が足を運んだ。関連ニュース
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エルドアン氏の勝利 トルコ大統領選挙決定投票＝トルコ選管委
2023年5月29日, 04:43 (更新: 2023年5月29日, 04:45)
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28日に行われたトルコ大統領選挙決定投票の結果、エルドアン候補が勝利を収めた。現地時間28日22時43分、開票率99,8％の時点で同国の選挙管理委員会が発表した。
投票は5月28日、トルコ全土に19万1000箱を超す投票箱が設置されて行われた。投票所には6000万人以上が足を運んだ。