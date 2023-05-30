https://sputniknews.jp/20230530/16141947.html
モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領
モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領
ロシアのプーチン大統領は、ウクライナによるモスクワおよびモスクワ郊外の住宅へのドローン攻撃について、ロシアがウクライナの軍事諜報機関司令部へ攻撃したことに対する報復だったと発表した。 2023年5月30日, Sputnik 日本
2023-05-30T22:27+0900
2023-05-30T22:27+0900
2023-05-30T22:33+0900
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/12/15718722_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_ff09ea15a3c12fde3da98e1bf4b29273.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/04/12/15718722_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_c15d6d3888f1e3fd26cfcb3f37b7c62e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ドローン
モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領
2023年5月30日, 22:27 (更新: 2023年5月30日, 22:33) サイン
追加情報は現在作成中
ロシアのプーチン大統領は、ウクライナによるモスクワおよびモスクワ郊外の住宅へのドローン攻撃について、ロシアがウクライナの軍事諜報機関司令部へ攻撃したことに対する報復だったと発表した。