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モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領
https://sputniknews.jp/20230530/16141947.html
モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領
モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領
ロシアのプーチン大統領は、ウクライナによるモスクワおよびモスクワ郊外の住宅へのドローン攻撃について、ロシアがウクライナの軍事諜報機関司令部へ攻撃したことに対する報復だったと発表した。 2023年5月30日, Sputnik 日本
2023-05-30T22:27+0900
2023-05-30T22:33+0900
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モスクワへのドローン攻撃はテロ行為＝プーチン大統領

2023年5月30日, 22:27 (更新: 2023年5月30日, 22:33)
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 30.05.2023
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ロシアのプーチン大統領は、ウクライナによるモスクワおよびモスクワ郊外の住宅へのドローン攻撃について、ロシアがウクライナの軍事諜報機関司令部へ攻撃したことに対する報復だったと発表した。
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