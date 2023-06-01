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ロシア軍 ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃
ロシア軍 ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃
ロシア軍、国境警備隊、およびロシア連邦保安庁（FSB）や他の部隊が、ウクライナと国境を接するロシア南部ベルゴロド州のシェベキノ方面で、ウクライナ軍（戦車を備えた最大2個の機動歩兵中隊）による3件の攻撃に反撃し、ウクライナ軍によるテロ攻撃が未遂に終わったことが分かった。ロシア国防省が1日、発表した。 2023年6月1日, Sputnik 日本
2023-06-01T18:50+0900
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ロシア軍 ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃
2023年6月1日, 18:50 (更新: 2023年6月1日, 19:05) サイン
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ロシア軍、国境警備隊、およびロシア連邦保安庁（FSB）や他の部隊が、ウクライナと国境を接するロシア南部ベルゴロド州のシェベキノ方面で、ウクライナ軍（戦車を備えた最大2個の機動歩兵中隊）による3件の攻撃に反撃し、ウクライナ軍によるテロ攻撃が未遂に終わったことが分かった。ロシア国防省が1日、発表した。