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ロシア軍　ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230601/16157597.html
ロシア軍　ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃
ロシア軍　ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃
ロシア軍、国境警備隊、およびロシア連邦保安庁（FSB）や他の部隊が、ウクライナと国境を接するロシア南部ベルゴロド州のシェベキノ方面で、ウクライナ軍（戦車を備えた最大2個の機動歩兵中隊）による3件の攻撃に反撃し、ウクライナ軍によるテロ攻撃が未遂に終わったことが分かった。ロシア国防省が1日、発表した。 2023年6月1日, Sputnik 日本
2023-06-01T18:50+0900
2023-06-01T19:05+0900
ロシア
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
テロ
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ロシア軍　ウクライナ軍によるベルゴロド州への攻撃に反撃

2023年6月1日, 18:50 (更新: 2023年6月1日, 19:05)
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ロシア軍 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2023
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ロシア軍、国境警備隊、およびロシア連邦保安庁（FSB）や他の部隊が、ウクライナと国境を接するロシア南部ベルゴロド州のシェベキノ方面で、ウクライナ軍（戦車を備えた最大2個の機動歩兵中隊）による3件の攻撃に反撃し、ウクライナ軍によるテロ攻撃が未遂に終わったことが分かった。ロシア国防省が1日、発表した。
ベルゴロド州 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2023
ウクライナ国境と接する露ベルゴロド州　ウクライナ軍が砲撃　8人が負傷＝同州知事
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