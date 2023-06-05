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ロシア国防省、ウクライナ軍が大規模攻勢を開始するも失敗に終わったと発表
ロシア国防省、ウクライナ軍が大規模攻勢を開始するも失敗に終わったと発表
ロシア国防省の報道官イーゴリ・コナシェンコフ中将は、ウクライナ軍が4日午前からユジノドネツクにある前線の5つの区域で大規模な攻撃を開始したと発表した。 2023年6月5日, Sputnik 日本
2023-06-05T08:34+0900
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コナシェンコフ氏は次のように述べた。攻撃には、6個機械化大隊と2個戦車大隊が参加。ウクライナ軍の目的は、（ウクライナ側の考えでは）前線区域の最も脆弱な部分でロシアの防衛を突破することだったが、コナシェンコフ氏は「敵は目的を達成できず、成功しなかった」と強調した。ロシア軍特別軍事作戦東方面隊の巧妙かつ有能な動きにより、ウクライナ軍は人員250人以上、戦車16両、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車21両の損害を被った。コナシェンコフ氏は、この期間中、統括司令官であるロシア軍のワレリー・ゲラシモフ参謀総長がこの方面の前線司令部の一つにいたと付け加えた。
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ロシア国防省、ウクライナ軍が大規模攻勢を開始するも失敗に終わったと発表
2023年6月5日, 08:34 (更新: 2023年6月5日, 08:36) サイン
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ロシア国防省の報道官イーゴリ・コナシェンコフ中将は、ウクライナ軍が4日午前からユジノドネツクにある前線の5つの区域で大規模な攻撃を開始したと発表した。
「6月4日午前、敵は他の軍事部隊や下部部隊の支援を受け、ウクライナ軍戦略予備軍から第23機械化旅団と第31機械化旅団を戦闘に投入し、ユジノドネツク方面の前線にある5つの区域で大規模な攻撃を開始した」
攻撃には、6個機械化大隊と2個戦車大隊が参加。ウクライナ軍の目的は、（ウクライナ側の考えでは）前線区域の最も脆弱な部分でロシアの防衛を突破することだったが、コナシェンコフ氏は「敵は目的を達成できず、成功しなかった」と強調した。
ロシア軍特別軍事作戦東方面隊の巧妙かつ有能な動きにより、ウクライナ軍は人員250人以上、戦車16両、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車21両の損害を被った。
コナシェンコフ氏は、この期間中、統括司令官であるロシア軍のワレリー・ゲラシモフ参謀総長がこの方面の前線司令部の一つにいたと付け加えた。