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ロシア軍　ザポロジエ方面でウクライナ軍の攻撃を撃退＝ショイグ露国防相
ロシア軍　ザポロジエ方面でウクライナ軍の攻撃を撃退＝ショイグ露国防相
6月8日、深夜1時30分、ウクライナ軍はロシア軍のザポロジェ（ザポリージャ）方面の防御の突破を試みた。セルゲイ・ショイグ露国防相によれば、4回の攻撃を行ったのはウクライナ軍第47機械化旅団で、兵員1500人と装甲車150台で構成されていた。 2023年6月8日, Sputnik 日本
2023-06-08T23:05+0900
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ショイグ国防相によれば、ロシア側はすぐに敵を発見し、これに対して砲撃、空爆、対戦車兵器による先制攻撃を仕掛けた。2時間に及ぶ戦闘の結果、敵は戦車30両、歩兵戦闘車11台、最多で350人の人員を失った。この突破の失敗により、ウクライナが特別訓練を施した予備軍は任務を果たさずに終わった。ロシア国防省によると、6月7日だけでウクライナ軍は兵力総勢945人、戦車33台、歩兵戦闘車28台、装甲戦闘車38台、自走式榴弾砲AHSクラブ3両他の兵装を失った。関連記事：
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ロシア軍　ザポロジエ方面でウクライナ軍の攻撃を撃退＝ショイグ露国防相

2023年6月8日, 23:05 (更新: 2023年6月8日, 23:31)
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ロシア軍　ザポロジエ方面でウクライナ軍の攻撃を撃退＝ショイグ露国防相 - Sputnik 日本, 1920, 08.06.2023
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6月8日、深夜1時30分、ウクライナ軍はロシア軍のザポロジェ（ザポリージャ）方面の防御の突破を試みた。セルゲイ・ショイグ露国防相によれば、4回の攻撃を行ったのはウクライナ軍第47機械化旅団で、兵員1500人と装甲車150台で構成されていた。
ショイグ国防相によれば、ロシア側はすぐに敵を発見し、これに対して砲撃、空爆、対戦車兵器による先制攻撃を仕掛けた。2時間に及ぶ戦闘の結果、敵は戦車30両、歩兵戦闘車11台、最多で350人の人員を失った。この突破の失敗により、ウクライナが特別訓練を施した予備軍は任務を果たさずに終わった。
ショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 06.06.2023
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ウクライナの攻勢の試み、目的達成できず＝ショイグ露国防相
6月6日, 22:16
ロシア国防省によると、6月7日だけでウクライナ軍は兵力総勢945人、戦車33台、歩兵戦闘車28台、装甲戦闘車38台、自走式榴弾砲AHSクラブ3両他の兵装を失った。
関連記事：
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