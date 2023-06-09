https://sputniknews.jp/20230609/16241170.html
ヘルソン州で児童保養所にウクライナ軍がストームシャドウと見られるミサイル攻撃＝ヘルソン州当局
ヘルソン州で児童保養所にウクライナ軍がストームシャドウと見られるミサイル攻撃＝ヘルソン州当局
ヘルソン州ゲニーチェスキー地区で、ウクライナ軍がストームシャドウと見られるミサイルで児童の保養所に攻撃を行った、と緊急事態当局の担当者が報告した。 2023年6月9日, Sputnik 日本
2023-06-09T22:34+0900
2023-06-09T22:34+0900
2023-06-09T22:50+0900
ロシア
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/09/15935789_627:0:2243:909_1920x0_80_0_0_947a9880ba6f4ed35661f52eb8681929.jpg
緊急事態の担当部局によると、ミサイル防衛システムにより一発は撃ち落とされたが、二発は保養所付近に落ちた。ヘルソン州のウラジーミル・サリド知事代行は、自身のテレグラムチャンネルでこの情報の信ぴょう性を認めた。知事代行は、犠牲者や被害状況については確認中である、と記している。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/09/15935789_330:0:1542:909_1920x0_80_0_0_26d36d883f8625b1b098134d6231d6a7.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 災害・事故・事件
ヘルソン州で児童保養所にウクライナ軍がストームシャドウと見られるミサイル攻撃＝ヘルソン州当局
2023年6月9日, 22:34 (更新: 2023年6月9日, 22:50) サイン
追加情報は現在作成中
ヘルソン州ゲニーチェスキー地区で、ウクライナ軍がストームシャドウと見られるミサイルで児童の保養所に攻撃を行った、と緊急事態当局の担当者が報告した。
緊急事態の担当部局によると、ミサイル防衛システムにより一発は撃ち落とされたが、二発は保養所付近に落ちた。
ヘルソン州のウラジーミル・サリド知事代行
は、自身のテレグラムチャンネルでこの情報の信ぴょう性を認めた。
知事代行は、犠牲者や被害状況については確認中である、と記している。