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NATO 拡大で弱体化する＝元米国務省職員
NATO 拡大で弱体化する＝元米国務省職員
退役米陸軍大佐で元米国務省職員のアン・ライト氏は、北大西洋同盟はこの先拡大することで、強化されず、弱体化すると考えている。ライト氏は、伊「Il Fatto Quotidiano」紙からの取材にこの見解を明らかにした。 2023年6月12日, Sputnik 日本
2023-06-12T04:11+0900
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ライト氏は「この同盟が防衛ではなく、攻撃の同盟であることは今や明らかだ。実際、（NATOの）主目的にはある種の対立の維持が入っている」とし、NATOは「非常に危険な組織」と明言している。ライト氏はさらに、一刻も早く対話を始める必要性を訴えた。関連ニュース
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NATO 拡大で弱体化する＝元米国務省職員
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退役米陸軍大佐で元米国務省職員のアン・ライト氏は、北大西洋同盟はこの先拡大することで、強化されず、弱体化すると考えている。ライト氏は、伊「Il Fatto Quotidiano」紙からの取材にこの見解を明らかにした。
ライト氏は「この同盟が防衛ではなく、攻撃の同盟であることは今や明らかだ。実際、（NATOの）主目的にはある種の対立の維持が入っている」とし、NATOは「非常に危険な組織」と明言している。
「これを米国のような国が主導しているのだから、なおさら危険性は増す。NATO諸国に告ぐ。自身のことをもっと考えてほしい。NATOの愚かな戦争を支援するために、不快な問題に首を突っ込む価値があるだろうか？」
ライト氏はさらに、一刻も早く対話を始める必要性を訴えた。