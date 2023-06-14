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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230614/45542900-16268262.html
米国　ウクライナへ455億円超の軍事支援　4日前にも2900億円超の支援
米国　ウクライナへ455億円超の軍事支援　4日前にも2900億円超の支援
米国はウクライナに対し、防空システム、対戦車兵器、装甲車、砲身砲用弾薬、自走多連装ロケット砲ハイマースなど、総額3億2500万ドル（455億6300万円）相当の新たな軍事支援パッケージを提供する。アンソニー・ブリンケン米国務長官が発表した。 2023年6月14日, Sputnik 日本
2023-06-14T04:05+0900
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武器弾薬はウクライナが反転攻勢を続ける中、米国防総省の備蓄から供与される。ブリンケン長官は「40回目のとなるウクライナへの軍事供与を許可した。ウクライナは3億2500万ドル相当の米国製武器、装備を受け取る」と述べている。米国防総省のプレスリリースによると、ウクライナは上記の装備に加え、ブラッドレー歩兵戦闘車15台、兵員輸送用ストライカー装甲車10台、地対空ミサイルシステムNASAMS用弾薬、携帯型防空システム「スティンガー」、対戦車ミサイル「ジャベリン」、TOW、滑腔式無反動砲AT4、さらに155ミリ砲と105ミリ砲用弾、カートリッジと手榴弾2200万個、セキュアコミュニケーションシステム、爆発物、部品を受け取る。これに先立ち、米国は6月9日、ウクライナに対する21億ドル（約2944億円）相当の軍事支援パッケージを発表したばかり。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230613/16266403.html
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米国　ウクライナへ455億円超の軍事支援　4日前にも2900億円超の支援

2023年6月14日, 04:05
© AP Photo / Frederic J. Brownアンソニー・ブリンケン米国務長官
アンソニー・ブリンケン米国務長官 - Sputnik 日本, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Frederic J. Brown
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米国はウクライナに対し、防空システム、対戦車兵器、装甲車、砲身砲用弾薬、自走多連装ロケット砲ハイマースなど、総額3億2500万ドル（455億6300万円）相当の新たな軍事支援パッケージを提供する。アンソニー・ブリンケン米国務長官が発表した。
武器弾薬はウクライナが反転攻勢を続ける中、米国防総省の備蓄から供与される。
ブリンケン長官は「40回目のとなるウクライナへの軍事供与を許可した。ウクライナは3億2500万ドル相当の米国製武器、装備を受け取る」と述べている。
米国防総省のプレスリリースによると、ウクライナは上記の装備に加え、ブラッドレー歩兵戦闘車15台、兵員輸送用ストライカー装甲車10台、地対空ミサイルシステムNASAMS用弾薬、携帯型防空システム「スティンガー」、対戦車ミサイル「ジャベリン」、TOW、滑腔式無反動砲AT4、さらに155ミリ砲と105ミリ砲用弾、カートリッジと手榴弾2200万個、セキュアコミュニケーションシステム、爆発物、部品を受け取る。
米軍の劣化ウラン弾 - Sputnik 日本, 1920, 13.06.2023
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
米国、ウクライナに劣化ウラン弾供与を計画＝米紙
昨日, 22:22
これに先立ち、米国は6月9日、ウクライナに対する21億ドル（約2944億円）相当の軍事支援パッケージを発表したばかり。
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