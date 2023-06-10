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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230610/21-16241962.html
米国、ウクライナ向け21億ドルの追加軍事支援発表
米国、ウクライナ向け21億ドルの追加軍事支援発表
米国防総省は9日、米国はウクライナに21億ドル（約2925億2000万円）の追加軍事支援を行うと発表した。 2023年6月10日, Sputnik 日本
2023-06-10T03:26+0900
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戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
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同省によると、今回の支援には「非常に重要な防空分野の装備品や弾薬が含まれる」という。米国防総省が発表したリストには、防空システム「ホーク」、無人機システム「ピューマ」、レーザー誘導ミサイルシステム用の弾薬、また西側の兵器の使用訓練やメンテナンスなどが含まれている。ロシアのショイグ国防相は先に、ウクライナへの軍事支援は戦闘を長引かせるだけだと強調した。一方で同氏は、ウクライナ向け軍事支援が特別軍事作戦の結果に影響を与えることはできないと指摘した。これより先、米国防総省は、ウクライナ支援が米国の軍産複合体の状況を悪化させたことを認めた。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230608/16222031.html
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米国, ウクライナ, 軍事, 米国防総省・ペンタゴン
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米国、ウクライナ向け21億ドルの追加軍事支援発表

2023年6月10日, 03:26
© 写真 : DoD/Lisa Ferdinando米国防総省
米国防総省 - Sputnik 日本, 1920, 10.06.2023
© 写真 : DoD/Lisa Ferdinando
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米国防総省は9日、米国はウクライナに21億ドル（約2925億2000万円）の追加軍事支援を行うと発表した。
同省によると、今回の支援には「非常に重要な防空分野の装備品や弾薬が含まれる」という。
米国防総省が発表したリストには、防空システム「ホーク」、無人機システム「ピューマ」、レーザー誘導ミサイルシステム用の弾薬、また西側の兵器の使用訓練やメンテナンスなどが含まれている。
ロシアのショイグ国防相は先に、ウクライナへの軍事支援は戦闘を長引かせるだけだと強調した。一方で同氏は、ウクライナ向け軍事支援が特別軍事作戦の結果に影響を与えることはできないと指摘した。
ウクライナ紛争煽る米国務長官は事実歪曲＝ハーシュ記者 - Sputnik 日本, 1920, 08.06.2023
米国人記者シーモア・ハーシュ氏による調査
ウクライナ紛争煽る米国務長官は事実歪曲＝ハーシュ記者
6月8日, 09:14
これより先、米国防総省は、ウクライナ支援が米国の軍産複合体の状況を悪化させたことを認めた。
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