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米国が劣化ウラン弾供与ならウクライナ産穀物も汚染＝ザハロワ露外務省報道官
米国が劣化ウラン弾供与ならウクライナ産穀物も汚染＝ザハロワ露外務省報道官
... 2023年6月15日, Sputnik 日本
2023-06-15T07:08+0900
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ザハロワ氏は、劣化ウランはエコロジーをはじめ、全てに害をもたらすため、使用されれば長期的には全人類にその害が及ぶと指摘している。ザハロワ氏は、米国がウクライナ国民を気遣うのは口先だけで、核心に劣化ウランを使用した弾を真っ先にウクライナに供給し始めた英国と全く変わらないと指摘した。スプートニクは劣化ウラン弾の構造について、すでにどこで使用されたかについて詳しく説明している。関連記事：
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米国が劣化ウラン弾供与ならウクライナ産穀物も汚染＝ザハロワ露外務省報道官

2023年6月15日, 07:08
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ザハロワ露外務省報道官 - Sputnik 日本, 1920, 15.06.2023
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6月13日付けのウォールストリートジャーナル紙は消息筋からの情報として、ホワイトハウスがウクライナに米製戦車「M1A1エイブラムス」に使用するための劣化ウラン弾の供給を準備していると報じた。ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官はスプートニクからの取材に対し、劣化ウラン弾は全世界の環境に深刻な影響を及ぼすと指摘している。

米国にとってはこれは全く問題ですらないようです。米国がこれを問題視していないのは、自分たちは別の大陸にいるから、戦闘で用いられることになる放射性物質は自分らには影響しないと思っているからです」

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日本の野党、劣化ウラン弾を黙認する岸田首相を非難　岸田氏「人体への影響に関する確定的な結論は出ていない」
3月28日, 15:09
ザハロワ氏は、劣化ウランはエコロジーをはじめ、全てに害をもたらすため、使用されれば長期的には全人類にその害が及ぶと指摘している。
「ウクライナ領内で生産される穀物、生産物自体が汚染されるじゃないですか。こんなに毎日のように食料の安全保障を語っておきながら、一体、誰にそれを供給するというのです？」
ザハロワ氏は、米国がウクライナ国民を気遣うのは口先だけで、核心に劣化ウランを使用した弾を真っ先にウクライナに供給し始めた英国と全く変わらないと指摘した。
スプートニクは劣化ウラン弾の構造について、すでにどこで使用されたかについて詳しく説明している
関連記事：
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英がウクライナに供与する劣化ウラン弾、セルビア空爆で使用されたものより危険＝セルビア軍少将
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