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米国が劣化ウラン弾供与ならウクライナ産穀物も汚染＝ザハロワ露外務省報道官
米国が劣化ウラン弾供与ならウクライナ産穀物も汚染＝ザハロワ露外務省報道官
... 2023年6月15日, Sputnik 日本
2023-06-15T07:08+0900
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ザハロワ氏は、劣化ウランはエコロジーをはじめ、全てに害をもたらすため、使用されれば長期的には全人類にその害が及ぶと指摘している。ザハロワ氏は、米国がウクライナ国民を気遣うのは口先だけで、核心に劣化ウランを使用した弾を真っ先にウクライナに供給し始めた英国と全く変わらないと指摘した。スプートニクは劣化ウラン弾の構造について、すでにどこで使用されたかについて詳しく説明している。関連記事：
https://sputniknews.jp/20230328/15466174.html
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米国が劣化ウラン弾供与ならウクライナ産穀物も汚染＝ザハロワ露外務省報道官
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6月13日付けのウォールストリートジャーナル紙は消息筋からの情報として、ホワイトハウスがウクライナに米製戦車「M1A1エイブラムス」に使用するための劣化ウラン弾の供給を準備していると報じた。ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官はスプートニクからの取材に対し、劣化ウラン弾は全世界の環境に深刻な影響を及ぼすと指摘している。