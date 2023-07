https://sputniknews.jp/20230704/16445036.html

【まとめ】上海協力機構サミット プーチン大統領、習主席の発言とイランの正式加盟

ロシア、中国、インドなどが加盟する上海協力機構(SCO)のサミットが4日、オンライン形式で行われた。今回の議長はインドのナレンドラ・モディ首相が務めた。サミットのテーマは「SCOの安全保障への道(Towards a SECURE SCO ) 」となった。 2023年7月4日, Sputnik 日本

ここでのSECUREは軍事的な安全保障だけを意味するのではない。安全(security)、経済と貿易(economy and trade)、接続性(connectivity)、統一性(unity)、 主権と領土的一体性の尊重(respect for sovereignty and territorial integrity)、環境(environment)の頭文字を取ったものだ。会談の成果として、ニューデリー宣言を含む一連の覚書が署名された。プーチン大統領、習主席の演説サミットではロシアのウラジーミル・プーチン大統領や中国の習近平国家主席も演説した。プーチン大統領の発言要旨習主席の発言要旨加盟国の拡大ニューデリー宣言SCO加盟各国のリーダーたちは宣言で、世界では多極化の進展を伴う前例のない変化のときを迎えていると確認した。そのほか、宣言の主な内容は次の通り。関連記事

