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【図説】各国の砕氷船保有数
【図説】各国の砕氷船保有数
ロシアは現在、現役で運用中の砕氷船を51隻保有し、その数は世界最多。昨年11月、世界最大級の原子力砕氷船「ヤクーチア」の進水式が行われたことも記憶に新しい。また、原子力砕氷船団を持つ世界で唯一の国でもある。 2023年7月5日, Sputnik 日本
2023-07-05T17:13+0900
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ロシアに次いで砕氷船を多数保有しているのは、フィンランド、カナダ、スウェーデン。スプートニクは、各国の砕氷船保有数をインフォグラフィックで表した。関連ニュース
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【図説】各国の砕氷船保有数
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ロシアは現在、現役で運用中の砕氷船を51隻保有し、その数は世界最多。昨年11月、世界最大級の原子力砕氷船「ヤクーチア」の進水式が行われたことも記憶に新しい。また、原子力砕氷船団を持つ世界で唯一の国でもある。
ロシアに次いで砕氷船を多数保有しているのは、フィンランド、カナダ、スウェーデン。スプートニクは、各国の砕氷船保有数をインフォグラフィックで表した。