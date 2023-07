https://sputniknews.jp/20230709/16477159.html

近未来予想図 AIが2100年の世界を描く

近未来予想図 AIが2100年の世界を描く

数十年後、あるいは数世紀後、世界は今とどう変わっているだろうか。まだ見ぬ世界に希望を抱き、人々はこれまで様々な未来予想図を描いてきた。しかし今日、その役目は人に代わり、人工知能(AI)が担うようになっている。 2023年7月9日, Sputnik 日本

2023-07-09T10:28+0900

2023-07-09T10:28+0900

2023-07-09T10:28+0900

写真

社会

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/07/16477701_0:491:896:995_1920x0_80_0_0_2c2132f0bb8dbe243953d4d0b5d9c295.png

AIイラストを多数投稿するテレグラムチャンネル「It's Not Me, It's AI!」ではこのほど、画像生成AI「Midjourney」で描いた2100年の世界を投稿した。人間の指示を基に、AIは一体どのような未来を描き出したのか、スプートニクが紹介する。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

фото, 写真, 社会