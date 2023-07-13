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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230713/f16-16524981.html
ロシアはウクライナへのF16戦闘機供与を核の脅威とみなしている＝ラブロフ露外相
ロシアはウクライナへのF16戦闘機供与を核の脅威とみなしている＝ラブロフ露外相
ロシアのラブロフ外相はロシアのニュースサイト「Lenta.ru」のインタビューで、米国とその北大西洋条約機構（NATO）の同盟国はロシアとの直接的な武力衝突のリスクを生み出しており、これは壊滅的な結果を伴うとの考えを示した。 2023年7月13日, Sputnik 日本
2023-07-13T18:27+0900
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ラブロフ外相は、ロシアによる核兵器使用に関する質問に答え、その使用条件は軍事ドクトリンで明確に定められていることに言及した。同氏はまた、ロシアは西側諸国に対して、そのアグレッシブな反ロシア政策によって生じる戦略的な性質をもつリスクを毎回指摘することを余儀なくされていると述べた。これより先、ウクライナ大統領府のイェルマーク長官は同国の記者団に対し、ウクライナは西側のパートナーから年内に最初のF-16戦闘機を受領する見込みだと述べた。一方、NATOのストルテンベルグ事務総長はF16が提供される時期については言及せず、これはパイロットの訓練と同盟国による状況の評価に左右されると指摘した。関連記事
https://sputniknews.jp/20230623/nato-16356483.html
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セルゲイ・ラブロフ, ウクライナ, 戦闘機, 米国, 核兵器, 軍事, 政治
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ロシアはウクライナへのF16戦闘機供与を核の脅威とみなしている＝ラブロフ露外相

2023年7月13日, 18:27
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / メディアバンクへ移行ラブロフ露外相
ラブロフ露外相 - Sputnik 日本, 1920, 13.07.2023
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ロシアのラブロフ外相はロシアのニュースサイト「Lenta.ru」のインタビューで、米国とその北大西洋条約機構（NATO）の同盟国はロシアとの直接的な武力衝突のリスクを生み出しており、これは壊滅的な結果を伴うとの考えを示した。
ラブロフ外相は、ロシアによる核兵器使用に関する質問に答え、その使用条件は軍事ドクトリンで明確に定められていることに言及した。同氏はまた、ロシアは西側諸国に対して、そのアグレッシブな反ロシア政策によって生じる戦略的な性質をもつリスクを毎回指摘することを余儀なくされていると述べた。

大統領令で承認されているロシア連邦国家政策の基礎に関する文書の核抑止の分野では、核兵器の使用条件について、「ロシアまたは同盟国を攻撃する弾道ミサイルが発射された場合 」「同様に核兵器または別の大量破壊兵器が使用された場合 」「それなしでは核による反撃能力が失われるような重要性が極めて高い国家、軍事施設への敵の攻撃があった場合」「国家の存立が脅かされるような通常兵器による攻撃」と明確に定められている。

「ここではいかなる保証も役に立たない。戦闘行為の最中に我われの軍は前述のタイプの航空機が核兵器運搬手段として装備されているかどうかをそれぞれ具体的に見分けることはしない。ウクライナ軍にそのようなシステムが出現したという事実そのものが、核分野における西側からの脅威として我々によって考慮される」

米議会のリンゼー・グラム議員（共和党）とリチャード・ブルメンタール議員（民主党） - Sputnik 日本, 1920, 23.06.2023
米議員　ウクライナへの核使用、NATO攻撃とみなせと提案
6月23日, 19:56
これより先、ウクライナ大統領府のイェルマーク長官は同国の記者団に対し、ウクライナは西側のパートナーから年内に最初のF-16戦闘機を受領する見込みだと述べた。一方、NATOのストルテンベルグ事務総長はF16が提供される時期については言及せず、これはパイロットの訓練と同盟国による状況の評価に左右されると指摘した。
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