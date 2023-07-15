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露連邦保安庁、ウクライナ情報機関によるシモニャンRT編集長の殺害計画を阻止
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露連邦保安庁、ウクライナ情報機関によるシモニャンRT編集長の殺害計画を阻止
露連邦保安庁、ウクライナ情報機関によるシモニャンRT編集長の殺害計画を阻止
ロシア連邦保安庁（FSB）は15日、ロシア内務省およびロシア連邦捜査委員会と合同で、ウクライナの情報機関による国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」およびテレビチャンネル「Russia... 2023年7月15日, Sputnik 日本
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モスクワとリャザン州でネオナチ組織「パラグラフ88」のメンバーが拘束された。これらのメンバーは、シモニャン氏とソブチャク氏の職場と住居がある場所で偵察を行っていた。FSBは拘束者からカラシニコフ自動小銃、ゴム製棍棒、ナイフ、ナックルダスター、殺人計画の情報が入っていたパソコン、通信機器などを押収した
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露連邦保安庁、ウクライナ情報機関によるシモニャンRT編集長の殺害計画を阻止

2023年7月15日, 19:41 (更新: 2023年7月15日, 20:12)
© Sputnik / メディアバンクへ移行国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」およびテレビチャンネル「Russia Today（RT）」のマルガリータ・シモニャン編集長
国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」およびテレビチャンネル「Russia Today（RT）」のマルガリータ・シモニャン編集長 - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2023
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ロシア連邦保安庁（FSB）は15日、ロシア内務省およびロシア連邦捜査委員会と合同で、ウクライナの情報機関による国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」およびテレビチャンネル「Russia Today（RT）」のマルガリータ・シモニャン編集長の殺害計画を阻止した。FSBによると、ロシアのジャーナリスト、クセニア・ソブチャク氏の殺害も計画されていた。
モスクワとリャザン州でネオナチ組織「パラグラフ88」のメンバーが拘束された。これらのメンバーは、シモニャン氏とソブチャク氏の職場と住居がある場所で偵察を行っていた。FSBは拘束者からカラシニコフ自動小銃、ゴム製棍棒、ナイフ、ナックルダスター、殺人計画の情報が入っていたパソコン、通信機器などを押収した
爆撃機Su-24 - Sputnik 日本, 1920, 25.07.2022
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