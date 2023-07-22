日本
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡
https://sputniknews.jp/20230722/16613038.html
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏が22日、特別軍事作戦の地域でウクライナの砲撃を受け、死亡した。スプートニクの特派員が伝えた。 2023年7月22日, Sputnik 日本
2023-07-22T19:59+0900
2023-07-22T20:07+0900
ロシア
軍事
スプートニク
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/16/16613024_0:137:640:497_1920x0_80_0_0_a69dc26378f118479b4b6b7fd1148489.jpg
またスプートニクのフォトジャーナリスト（報道写真家）のコンスタンチン・ミハルチェフスキー氏が負傷した。
https://sputniknews.jp/20230715/rt-16546528.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/16/16613024_0:81:640:561_1920x0_80_0_0_5072a5cb14c135b00ebce0b2bbfcfb97.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 軍事, スプートニク
ロシア, 軍事, スプートニク

スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡

2023年7月22日, 19:59 (更新: 2023年7月22日, 20:07)
© Sputnikスプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏 - Sputnik 日本, 1920, 22.07.2023
© Sputnik
サインTwitter
追加情報は現在作成中
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏が22日、特別軍事作戦の地域でウクライナの砲撃を受け、死亡した。スプートニクの特派員が伝えた。
またスプートニクのフォトジャーナリスト（報道写真家）のコンスタンチン・ミハルチェフスキー氏が負傷した。
「スプートニク」の親会社の国際通信社「ロシア・セヴォードニャ」およびテレビチャンネル「RussiaToday（RT）」のマルガリータ・シモニャン編集長 - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2023
露連邦保安庁、ウクライナ情報機関によるシモニャン「ロシア・セヴォードニャ」編集長の殺害計画を阻止
7月15日, 19:41
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала