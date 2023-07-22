https://sputniknews.jp/20230722/16613038.html
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏が22日、特別軍事作戦の地域でウクライナの砲撃を受け、死亡した。スプートニクの特派員が伝えた。 2023年7月22日, Sputnik 日本
2023-07-22T19:59+0900
2023-07-22T19:59+0900
2023-07-22T20:07+0900
ロシア
軍事
スプートニク
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/16/16613024_0:137:640:497_1920x0_80_0_0_a69dc26378f118479b4b6b7fd1148489.jpg
またスプートニクのフォトジャーナリスト（報道写真家）のコンスタンチン・ミハルチェフスキー氏が負傷した。
https://sputniknews.jp/20230715/rt-16546528.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/16/16613024_0:81:640:561_1920x0_80_0_0_5072a5cb14c135b00ebce0b2bbfcfb97.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 軍事, スプートニク
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏、ウクライナによる砲撃で死亡
2023年7月22日, 19:59 (更新: 2023年7月22日, 20:07) サイン
追加情報は現在作成中
スプートニクの従軍記者ロスチスラフ・ジュラブリョフ氏が22日、特別軍事作戦の地域でウクライナの砲撃を受け、死亡した。スプートニクの特派員が伝えた。
またスプートニクのフォトジャーナリスト（報道写真家）のコンスタンチン・ミハルチェフスキー氏が負傷した。