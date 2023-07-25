https://sputniknews.jp/20230725/16626594.html

北朝鮮 日本海に向けて弾道ミサイルらしきものを発射

北朝鮮 日本海に向けて弾道ミサイルらしきものを発射

7月25日にかけての深夜、北朝鮮は日本海に向けて弾道ミサイルの可能性のあるものを発射した。日本の防衛省が発表した。海上保安庁は防衛省からの情報として、ミサイルが「すでに落下したとみられる」と発表している。 2023年7月25日, Sputnik 日本

2023-07-25T00:26+0900

2023-07-25T00:26+0900

2023-07-25T01:32+0900

ミサイル

北朝鮮

国内

国際

軍事

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/07/13/16575556_0:24:900:530_1920x0_80_0_0_f288ba61046c2fa165a11d22b518d7c7.jpg

北朝鮮が弾道ミサイルらしきものを発射したのは6日前の7月19日以来。2023年になってからはこれで14回目。日本の防衛省の発表の前に25日午前0時1分頃、韓国軍合同参謀本部がまずミサイル発射の一報を出している。（このあとに）同参謀本部はより詳細な情報を発表し、発射されたのは短距離弾道ミサイル2発で、24日午後11時55分ごろから25日午前0時ごろにかけて、ピョンヤン付近から日本海に向けて発射されたとしている。日本政府の複数の関係者の情報では、弾道ミサイルらしきものの落下地点は日本の排他的経済水域の外側。海上保安庁は航行中の船舶に対し、今後の情報への注意を促している。関連記事

北朝鮮

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ミサイル, 北朝鮮, 国内, 国際, 軍事