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ロシア外務省が日本大使館に抗議　「望ましくない団体」に日本が会合の場を提供
ロシア外務省が日本大使館に抗議　「望ましくない団体」に日本が会合の場を提供
... 2023年8月7日, Sputnik 日本
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ロシア外務省が日本大使館に抗議　「望ましくない団体」に日本が会合の場を提供

2023年8月7日, 23:39 (更新: 2023年8月7日, 23:45)
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ロシア外務省 - Sputnik 日本, 1920, 07.08.2023
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ロシアは7日、「ロシア後の自由な民族フォーラム」（ロシアでは「望ましくない団体」に指定）の会合のために日本政府が公式的にフィールドを提供したとして、在モスクワ日本大使館に対して断固とした抗議を申し入れた。ロシア外務省は、日本政府がこの煽動的行為を繰り返した場合、ロシアとしてはこれに答える措置を取るという姿勢を明確に示した。
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