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【図説】ロシアの神風ドローン　徘徊型兵器「ランセット」
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... 2023年8月13日, Sputnik 日本
2023-08-13T10:24+0900
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【図説】ロシアの神風ドローン　徘徊型兵器「ランセット」

2023年8月13日, 10:24
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ロシア軍が特別軍事作戦で使用する徘徊型兵器「ランセット」は、ウクライナ軍にとって主な脅威の一つと考えられている。このことは7月、ウクライナの国防相顧問が英テレグラフ紙からの取材で明らかにした。「ランセット」はその性能から、ロシアの「神風ドローン」とも称されるドローン。その性能と特徴を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
徘徊型兵器「ランセット」 - Sputnik 日本
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