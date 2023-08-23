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【図説】世界の経済大国 GDPランキング
【図説】世界の経済大国 GDPランキング
世界銀行が2022年末の時点での世界各国の国内総生産（GDP）を評価したところ、ロシアはドイツを抜き、世界5位に位置することがわかった。購買力平価GDPで見た世界の経済大国を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年8月23日, Sputnik 日本
2023-08-23T20:45+0900
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世界銀行の発表したデータの詳細については、こちらの記事をお読みください。関連ニュース
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世界銀行が2022年末の時点での世界各国の国内総生産（GDP）を評価したところ、ロシアはドイツを抜き、世界5位に位置することがわかった。購買力平価GDPで見た世界の経済大国を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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