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欧州はリセッション突入 GDPに最大影響が出たのはどこの国？

欧州はリセッション突入 GDPに最大影響が出たのはどこの国？

ユーロ圏の経済は2023年第1四半期、景気後退（リセッション）へ転じた。欧州委員会の統計担当局ユーロスタットの発表によれば、ユーロ圏全体のGDPは2022年第4四半期比で0.1％低下している。 2023年6月9日, Sputnik 日本

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ユーロスタットのデータによれば、リセッションの影響を受けているのはユーロ圏20カ国のうち、エストニア、ドイツ、リトアニア、マルタ、オランダ、ギリシャ、アイルランドの7カ国。ドイツのGDPは2023年第1四半期0.3％減少し、アイルランドは4.6％減、オランダでは0.7％減、リトアニアでは2.1％減となった。ユーロスタットによると、今回のリセッションはエネルギー危機による公的支出や家計支出の削減、サプライチェーンの寸断による商品・資材の在庫の減少などが要因で起きている。ところがEUは状況は直に改善し、欧州のGDPは2023年には1.1％増、2024年に1.6％成長すると予想している。スプートニクは先日、欧米の銀行部門における危機的状況は主要な金融機関による政策金利の引き上げに基づく金利リスクの結果起きたとするロシア人専門家の見解を紹介している。関連記事：

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