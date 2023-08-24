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BRICS、6カ国の正式加盟で合意 イラン、サウジなど

BRICS、6カ国の正式加盟で合意 イラン、サウジなど

... 2023年8月24日, Sputnik 日本

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6カ国の加盟は、サミットの結果として共同宣言に盛り込まれた。ラマポーザ大統領によると、加盟ステータスは2024年1月1日から有効となる。また、今回は拡大の第1段階としており、今後の更なる広がりも示唆した。このほか、共同宣言には自国通貨での決済や新たな決済手段の必要性などが強調され、各国財務省が検討を進めることで合意した。また、BRICSが紛争の平和的解決に賛成することも加えられた。会談後の記者会見にオンライン参加したウラジーミル・プーチン大統領の発言は次の通りとなっている。第15回BRICS首脳会議は22～24日の日程で、南アフリカのヨハネスブルグで開かれた。ロシアからはセルゲイ・ラブロフ外相が代表団を率い、ウラジーミル・プーチン大統領もビデオ会議の形で参加した。関連ニュース

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