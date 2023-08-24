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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230824/nato-16891377.html
ウクライナ軍、NATO弾でドネツクを攻撃　クラスター爆弾も
ウクライナ軍、NATO弾でドネツクを攻撃　クラスター爆弾も
ウクライナ軍は24日未明～朝、ドネツク人民共和国の中心都市・ドネツク市を攻撃した。人口密集地域で使われたのはNATO（北大西洋条約機構）諸国の規格である155ミリ砲弾で、クラスター爆弾も含まれていた。現地当局が発表した。 2023年8月24日, Sputnik 日本
2023-08-24T15:36+0900
2023-08-24T15:35+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ウクライナの戦争犯罪の調査を管轄するドネツク人民共和国の統制調整共同センター（JCCC）によると、ウクライナ軍は24日午前2時20分～午前5時25分の間に少なくとも17発のNATO規格砲弾でドネツクを攻撃した。また、午前6時はドネツク市キエフ地区と市郊外のヤスノブロドフカ居住区にNATO規格のクラスター爆弾が使用された。155ミリ弾はNATO諸国が採用している統一規格の口径弾。ウクライナはこれまでに米製「M777」、独製「PzH 2000」、ポーランド製「クラブ（蟹）」、仏製「カエサル」などの各種榴弾砲の供与を受けている。関連ニュース
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ウクライナ軍、NATO弾でドネツクを攻撃　クラスター爆弾も

2023年8月24日, 15:36
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クラスター爆弾（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 24.08.2023
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ウクライナ軍は24日未明～朝、ドネツク人民共和国の中心都市・ドネツク市を攻撃した。人口密集地域で使われたのはNATO（北大西洋条約機構）諸国の規格である155ミリ砲弾で、クラスター爆弾も含まれていた。現地当局が発表した。
ウクライナの戦争犯罪の調査を管轄するドネツク人民共和国の統制調整共同センター（JCCC）によると、ウクライナ軍は24日午前2時20分～午前5時25分の間に少なくとも17発のNATO規格砲弾でドネツクを攻撃した。また、午前6時はドネツク市キエフ地区と市郊外のヤスノブロドフカ居住区にNATO規格のクラスター爆弾が使用された。
155ミリ弾はNATO諸国が採用している統一規格の口径弾。ウクライナはこれまでに米製「M777」、独製「PzH 2000」、ポーランド製「クラブ（蟹）」、仏製「カエサル」などの各種榴弾砲の供与を受けている。
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