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【図説】米国供与のクラスター爆弾 なぜ禁止されているのか？
【図説】米国供与のクラスター爆弾 なぜ禁止されているのか？
... 2023年8月30日, Sputnik 日本
2023-08-30T20:31+0900
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【図説】米国供与のクラスター爆弾 なぜ禁止されているのか？
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米国のジョー・バイデン大統領は7月、ウクライナ政府へクラスター爆弾を供与すると発表した。すでに戦場での使用が確認されており、ウクライナ軍はドネツクをはじめロシア領の住宅地への砲撃を繰り返している。クラスター爆弾をめぐっては、その被害の大きさから2008年には有志国が使用や製造を禁止する条約を締結している。クラスター爆弾が禁止される理由について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。