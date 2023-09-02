https://sputniknews.jp/20230902/16972467.html

韓国で「ドローン作戦司令部」創設

韓国で「ドローン作戦司令部」創設

韓国で1日、北朝鮮の脅威に対応するための「ドローン作戦司令部」が創設された。聯合ニュースが韓国合同参謀本部を引用して報じた。 2023年9月2日, Sputnik 日本

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同本部によると、ドローン作戦司令部は主にドローンを使用して敵の無人機、核兵器、その他の大量破壊兵器を含むさまざまな非対称脅威に対する抑止や防衛、攻撃作戦を実施する。また同司令部は、戦略的および作戦レベルでの監視、偵察、攻撃や心理作戦、電子戦も行う。これに先立ち、韓国国防省のチョン・ハギュ報道官は、北朝鮮の無人機が韓国の領空を侵犯した場合、自衛権に基づいて対抗措置を取ると表明した。北朝鮮の最高指導者・金正恩委員長は先に、朝鮮半島は現在「最も核戦争の危険をはらむ地帯」になっていると述べた。

https://sputniknews.jp/20230722/16608077.html

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