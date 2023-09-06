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【まとめ】海洋協力やデジタル分野で協力強化 岸田首相、ASEANインド太平洋フォーラムで演説

【まとめ】海洋協力やデジタル分野で協力強化 岸田首相、ASEANインド太平洋フォーラムで演説

インドネシアを訪問中の日本の岸田首相は6日、ASEANインド太平洋フォーラム（AIPF）で演説し、インフラや海洋安全保障の分野で東南アジア諸国連合（ASEAN）との関係を発展させる意向を表明した。 2023年9月6日, Sputnik 日本

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岸田首相は、新たな協力として「日ASEAN包括的連結性イニシアティブ」を発表した。「日本として6つの分野での連結性強化の協力を進めていく」という。岸田首相によると、日本はこれらの分野において、今後3年間で5000人の人材育成を 行う。岸田氏は「ASEAN諸国と技術協力を進め、ネットワークを強化することで、我が国もASEANと共に成長していく。日本とASEANが新たな社会的価値を共創できる未来を築いていきたい」と述べた。また岸田氏は、今年12月に東京で開催される日本とASEANの特別首脳会議で、将来の関係と協力の大きな方向性を示すビジョンを共同で打ち出したいとの考えを表明した。関連記事

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