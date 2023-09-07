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ウクライナのドローンによるロシアへのテロ攻撃
ウクライナは、ロシアの居住地域へのドローン攻撃を繰り返している。主な標的となっているのは国境地帯であるクルスク州、ブリャンスク州、ベルゴロド州とクリミアである。首都モスクワへのドローン攻撃も頻繁に行われている。
https://sputniknews.jp/20230907/3-17015879.html
宇軍ドローンがロシアの3地域を攻撃 建物に被害 負傷者も
宇軍ドローンがロシアの3地域を攻撃 建物に被害 負傷者も
ロシアは現地時間深夜（日本時間で午前中）、モスクワ、ブリャンスク州、ロストフ州への攻撃を試みたウクライナのドローンを防空システムで撃墜した。 2023年9月7日, Sputnik 日本
2023-09-07T13:40+0900
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2023-09-07T14:11+0900
ウクライナのドローンによるロシアへのテロ攻撃
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ウクライナ, ロシア, 災害・事故・事件
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宇軍ドローンがロシアの3地域を攻撃 建物に被害 負傷者も
2023年9月7日, 13:40
(更新:
2023年9月7日, 14:11
)
©
Screenshot/RIA Novosti
ロストフ・オン・ドンのドローン墜落現場の画像
©
Screenshot/RIA Novosti
サイン
ロシアは現地時間深夜（日本時間で午前中）、モスクワ、ブリャンスク州、ロストフ州への攻撃を試みたウクライナのドローンを防空システムで撃墜した。
モスクワのソビャニン市長によると、モスクワ州で深夜、モスクワに向かって飛来したドローンが
破壊
された。建物の損傷や人的被害はないという。
ロシア国防省は、作動していた防空システムがロストフ州上空で無人機2機を破壊したと発表した。同州のゴルベフ知事によると、ロストフ・ナ・ドヌ市で
3つの建物
の正面部分と複数台の自動車が損傷を受けたほか、1人が負傷した。
ブリャンスク州のボゴマス知事は、深夜と早朝に同州上空でドローン3機が破壊されたと発表した。ドローン1機が墜落し、ブリャンスク市の
鉄道駅の建物
のガラスと駅前広場の一部、複数台の自動車が損傷を受けた。負傷者は出ていないという。
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