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今週の最もおもしろい写真セレクション
今週の最もおもしろい写真セレクション
フォトジャーナリストのカメラは、おもしろい瞬間または恰好が悪い瞬間を捉えることがよくある。スプートニクが選び抜かれたおもしろい写真をご紹介する。 2023年9月8日, Sputnik 日本
2023-09-08T16:44+0900
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今週の最もおもしろい写真セレクション
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フォトジャーナリストのカメラは、おもしろい瞬間または恰好が悪い瞬間を捉えることがよくある。スプートニクが選び抜かれたおもしろい写真をご紹介する。
© Sputnik / Yertay Sarbasov / メディアバンクへ移行
入学初日の子どもたち（カザフスタン・アルマトイ、1日）
入学初日の子どもたち（カザフスタン・アルマトイ、1日）
© AP Photo / Andy Wong
ショッピングモールの外に置かれたジャイアントパンダのオブジェで遊ぶ子たち（中国・北京、2日）
ショッピングモールの外に置かれたジャイアントパンダのオブジェで遊ぶ子たち（中国・北京、2日）
© AP Photo / Frank Franklin II
テニスの全米オープン3回戦を観戦するNBAチーム「マイアミ・ヒート」のジミー・バトラー選手（中央上）と歌手のジャスティン・ビーバーさんとヘイリーさん夫妻（米ニューヨーク、1日）
テニスの全米オープン3回戦を観戦するNBAチーム「マイアミ・ヒート」のジミー・バトラー選手（中央上）と歌手のジャスティン・ビーバーさんとヘイリーさん夫妻（米ニューヨーク、1日）
© AFP 2023 / Christophe Archambault
ブドウ畑で行われるフルマラソン大会「メドックマラソン」で走るコスチューム姿の参加者たち（フランス・ポイヤック、2日）
ブドウ畑で行われるフルマラソン大会「メドックマラソン」で走るコスチューム姿の参加者たち（フランス・ポイヤック、2日）
© AP Photo / Armando Franca
自転車の荷台に座る犬（ポルトガル・リスボン、3日）
自転車の荷台に座る犬（ポルトガル・リスボン、3日）
© AP Photo / Yuki Iwamura
カリブ文化を祝う祭典「ウェスト・インディアン・デー」パレードにコスチューム姿で参加する人々（米ニューヨーク、4日）
カリブ文化を祝う祭典「ウェスト・インディアン・デー」パレードにコスチューム姿で参加する人々（米ニューヨーク、4日）
© AFP 2023 / Hussein Faleh
イスラム教・シーア派の祭り「アルバイーン祭」前夜、聖地カルバラーで祈りが捧げられる中、風船を膨らませる少年 （イラク・カルバラー、5日）
イスラム教・シーア派の祭り「アルバイーン祭」前夜、聖地カルバラーで祈りが捧げられる中、風船を膨らませる少年 （イラク・カルバラー、5日）
© AFP 2023 / Pedro Pardo
チンギスハーン国際空港でローマ教皇フランシスコを出迎える準備をする儀仗兵（モンゴル・ウランバートル、1日）
チンギスハーン国際空港でローマ教皇フランシスコを出迎える準備をする儀仗兵（モンゴル・ウランバートル、1日）