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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230913/24-17081177.html
クリミアの船舶修理工場をウクライナが攻撃　24人負傷
クリミアの船舶修理工場をウクライナが攻撃　24人負傷
ロシア国防省は13日、クリミア半島・セバストポリの船舶修理工場にウクライナ軍の攻撃があり、船2隻が損傷したと発表した。この攻撃で24人がけがをした。 2023年9月13日, Sputnik 日本
2023-09-13T17:29+0900
2023-09-13T17:37+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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同省によると、ウクライナ軍は10発の巡航ミサイルと無人攻撃艇3隻で攻撃した。全ての無人攻撃艇とミサイル7発は対空防衛システムなどで撃破したが、一部が工場に着弾し船舶が損傷した。セバストポリのミハイル・ラズボジャエフ市長によると、この攻撃で24人がけがをした。そのうち4人が中程度の負傷だという。一方、工場外の民間施設には危険はないとしている。関連ニュース
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クリミアの船舶修理工場をウクライナが攻撃　24人負傷

2023年9月13日, 17:29 (更新: 2023年9月13日, 17:37)
© 写真 : Telegram/@razvozhaevセバストポリ市長が公開した写真
セバストポリ市長が公開した写真 - Sputnik 日本, 1920, 13.09.2023
© 写真 : Telegram/@razvozhaev
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ロシア国防省は13日、クリミア半島・セバストポリの船舶修理工場にウクライナ軍の攻撃があり、船2隻が損傷したと発表した。この攻撃で24人がけがをした。
同省によると、ウクライナ軍は10発の巡航ミサイルと無人攻撃艇3隻で攻撃した。全ての無人攻撃艇とミサイル7発は対空防衛システムなどで撃破したが、一部が工場に着弾し船舶が損傷した。
セバストポリのミハイル・ラズボジャエフ市長によると、この攻撃で24人がけがをした。そのうち4人が中程度の負傷だという。一方、工場外の民間施設には危険はないとしている。
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