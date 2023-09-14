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【図説】第2次岸田再改造内閣の顔ぶれ
【図説】第2次岸田再改造内閣の顔ぶれ
日本では13日、第2次岸田再改造内閣が発足した。今回、11人が初入閣を果たしたほか、過去最多タイとなる5人の女性が入閣した。また、主要ポストである松野官房長官や鈴木財務相など6人が留任。第2次岸田改造内閣の顔ぶれを、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年9月14日, Sputnik 日本
2023-09-14T20:56+0900
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【図説】第2次岸田再改造内閣の顔ぶれ
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日本では13日、第2次岸田再改造内閣が発足した。今回、11人が初入閣を果たしたほか、過去最多タイとなる5人の女性が入閣した。また、主要ポストである松野官房長官や鈴木財務相など6人が留任。第2次岸田改造内閣の顔ぶれを、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。