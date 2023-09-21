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【図説】100年で84倍に 米国債はどのように増加したか
【図説】100年で84倍に 米国債はどのように増加したか
1923年には3900億ドルだった米国の国債は現在、33兆ドルを超えるまで増加している。「ニューヨーク・タイムズ」紙によると、このペースでいくと、10年後には50兆ドルを超える勢いだという。米国債がこの100年間でどのように増加したかをインフォグラフィックでまとめた。 2023年9月21日, Sputnik 日本
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【図説】100年で84倍に 米国債はどのように増加したか
2023年9月21日, 16:48 (更新: 2023年9月21日, 16:49) サイン
1923年には3900億ドルだった米国の国債は現在、33兆ドルを超えるまで増加している。「ニューヨーク・タイムズ」紙によると、このペースでいくと、10年後には50兆ドルを超える勢いだという。米国債がこの100年間でどのように増加したかをインフォグラフィックでまとめた。