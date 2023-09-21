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【図説】100年で84倍に　米国債はどのように増加したか　
【図説】100年で84倍に　米国債はどのように増加したか　
1923年には3900億ドルだった米国の国債は現在、33兆ドルを超えるまで増加している。「ニューヨーク・タイムズ」紙によると、このペースでいくと、10年後には50兆ドルを超える勢いだという。米国債がこの100年間でどのように増加したかをインフォグラフィックでまとめた。 2023年9月21日, Sputnik 日本
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【図説】100年で84倍に　米国債はどのように増加したか　

2023年9月21日, 16:48 (更新: 2023年9月21日, 16:49)
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1923年には3900億ドルだった米国の国債は現在、33兆ドルを超えるまで増加している。「ニューヨーク・タイムズ」紙によると、このペースでいくと、10年後には50兆ドルを超える勢いだという。米国債がこの100年間でどのように増加したかをインフォグラフィックでまとめた。
米国債の増加推移 - Sputnik 日本
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