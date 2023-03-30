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【図説】かさむ支出　米国のウクライナ支援、ベトナム戦争の半分以上に
【図説】かさむ支出　米国のウクライナ支援、ベトナム戦争の半分以上に
ロシア軍による軍事作戦開始以降、米国のバイデン政権はウクライナへの軍事支援として466億ドル（約6兆1600億円）を拠出した。米国はこの1年間で既に、1965年から10年にわたって続いたベトナム戦争に費やした総額の半分以上をウクライナ支援に割り当てていることになる。 2023年3月30日, Sputnik 日本
2023-03-30T07:49+0900
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過去の大戦や紛争に米国が拠出した軍事支援の総額について、スプートニクのインフォグラフィックでまとめた。関連ニュース
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【図説】かさむ支出　米国のウクライナ支援、ベトナム戦争の半分以上に

2023年3月30日, 07:49
ロシア軍による軍事作戦開始以降、米国のバイデン政権はウクライナへの軍事支援として466億ドル（約6兆1600億円）を拠出した。米国はこの1年間で既に、1965年から10年にわたって続いたベトナム戦争に費やした総額の半分以上をウクライナ支援に割り当てていることになる。
過去の大戦や紛争に米国が拠出した軍事支援の総額について、スプートニクのインフォグラフィックでまとめた。
ウクライナへの米国の軍事費は既にベトナム戦争の半分以上に到達 - Sputnik 日本
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