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【図説】米国が常任理事国の拡大を提案　国連憲章改正の条件
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... 2023年9月22日, Sputnik 日本
2023-09-22T11:11+0900
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【図説】米国が常任理事国の拡大を提案　国連憲章改正の条件

2023年9月22日, 11:11
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米国のジョー・バイデン大統領は今月19日、ニューヨークで行われた第78回国連総会の演説で、国連安全保障理事会の常任理事国の拡大を支持すると表明した。常任理事国入りの可能性があるのはブラジル、インド、ドイツ、日本の4カ国とアフリカ枠1を加えた5カ国。安保理改革に伴う国連憲章の改正には、国連総会の構成国の3分の2以上の賛成を得る必要がある。改革の詳細とその条件を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
米国　国連安保理常任理事国の拡大を提案 - Sputnik 日本
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