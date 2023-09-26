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【図説】ロシアが運用する最新の軍装備
【図説】ロシアが運用する最新の軍装備
Su34戦闘爆撃機にT-90戦車、無人機「ランセット」。ロシアが運用する最新の兵器は、戦闘においてその有効性を繰り返し実証してきており、中には既にウクライナでの特別軍事作戦で使用されているものもある。代表的な兵器の技術的特徴を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年9月26日, Sputnik 日本
2023-09-26T10:46+0900
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【図説】ロシアが運用する最新の軍装備

2023年9月26日, 10:46
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Su34戦闘爆撃機にT-90戦車、無人機「ランセット」。ロシアが運用する最新の兵器は、戦闘においてその有効性を繰り返し実証してきており、中には既にウクライナでの特別軍事作戦で使用されているものもある。代表的な兵器の技術的特徴を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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