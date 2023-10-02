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ヴィクトル・トレチャコフ国際ヴァイオリン・コンクール 日本の今川こころさんが3位入賞

ヴィクトル・トレチャコフ国際ヴァイオリン・コンクール 日本の今川こころさんが3位入賞

ロシア中部のクラスノヤルスクでは9月20日から10月1日まで、第3回ヴィクトル・トレチャコフ国際ヴァイオリン・コンクールが開催された。最終日の1日には入賞者によるガラコンサートが行われ、3位入賞を果たした日本の今川こころさんも舞台に上がった。 2023年10月2日, Sputnik 日本

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同コンクールは、ロシアの著名ヴァイオリニストで指揮者のヴィクトル・トレチャコフ氏が審査委員長を務める国際コンクール。今年はロシア、中国、スロベニア、日本、カナダ、カザフスタンの6か国から22人（16歳から32歳）が出場した。グランプリに輝いたのは中国の林瑞灃（リン・ルイフン）さんで、賞金120万ルーブル（約180万円）を獲得。1位にはカナダ出身でロシアのダニール・レオニード・コーガンさんが、2位にはロシアのアレクサンドラ・リーさん、ステファニア・ポスペルキナさんらが入賞した。今川こころさんは今夏、世界三大音楽院のひとつであるモスクワ音楽院を卒業。6月には第17回チャイコフスキー国際コンクールにも出場し、現在はモスクワ音楽院の大学院に在籍している。スプートニクでは以前、今川さんへのインタビューを行っている。

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