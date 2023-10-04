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【図説】米比が海洋軍事演習を開始 海自も参加
【図説】米比が海洋軍事演習を開始 海自も参加
米国とフィリピンの両海軍は2日、ルソン島南部の海域で合同軍事演習「Sama... 2023年10月4日, Sputnik 日本
2023-10-04T21:13+0900
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【図説】米比が海洋軍事演習を開始 海自も参加
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米国とフィリピンの両海軍は2日、ルソン島南部の海域で合同軍事演習「Sama Sama（サマサマ、「共に」の意）」を開始した。演習には日本の海上自衛隊、英海軍、フランス海軍、カナダ海軍、オーストラリア海軍、マレーシア海軍も参加。計1800人が対潜水艦戦や対空戦を想定した訓練や捜索救助活動などを実施する。練習演習の詳細について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。