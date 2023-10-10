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維新、訪露の鈴木宗男氏の離党届を受理＝藤田幹事長 除名処分は避けて決着
維新、訪露の鈴木宗男氏の離党届を受理＝藤田幹事長 除名処分は避けて決着
日本維新の会の藤田文武幹事長は10日、訪露した鈴木宗男参院議員の処遇に関して記者会見を開き、鈴木氏からの離党届を受理したと明らかにした。事前の持ち回り役員会では除名の答申が出ていたが、鈴木氏が自ら身を引き、党としての正式な処分は避ける形で決着させたとみられる。 2023年10月10日, Sputnik 日本
2023-10-10T17:46+0900
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日本維新の会の藤田文武幹事長は10日、訪露した鈴木宗男参院議員の処遇に関して記者会見を開き、鈴木氏からの離党届を受理したと明らかにした。事前の持ち回り役員会では除名の答申が出ていたが、鈴木氏が自ら身を引き、党としての正式な処分は避ける形で決着させたとみられる。
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