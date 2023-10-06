日本
プーチン露大統領　ヴァルダイ国際討論クラブで演説
https://sputniknews.jp/20231006/17322192.html
関係正常化に関して日本がイニシアチブを発揮した場合、ロシアは協力する用意がある＝プーチン大統領
関係正常化に関して日本がイニシアチブを発揮した場合、ロシアは協力する用意がある＝プーチン大統領
ロシアのプーチン大統領は5日、ソチで行われている会議「ヴァルダイ国際討論クラブ」に出席し、露日関係に関する質問に対して、「窓」をバタンと閉めたのはロシアではなく、日本政府だと述べた。 2023年10月6日, Sputnik 日本
2023-10-06T01:08+0900
2023-10-06T01:36+0900
ウラジーミル・プーチン
ロシア
国内
政治
露日関係
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/05/17319457_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_44d32cd5fcac568f3f55e48d995435fc.jpg
「第20回ヴァルダイ国際討論クラブ」は2023年10月2～5日の日程で、ソチで行われている。会議にはユーラシア、アフリカ、南北アメリカなど42カ国から約140人の専門家、政治家、外交官が参加している。2日にはセルゲイ・ラブロフ外相も演説し、BRICSを中心とした多極世界の構築や欧州諸国による反露政策についての考えを表明した。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20231005/17316205.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/05/17319457_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_b243b3ec584c07b86c0e799a5b57a0f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウラジーミル・プーチン, ロシア, 国内, 政治, 露日関係
ウラジーミル・プーチン, ロシア, 国内, 政治, 露日関係

関係正常化に関して日本がイニシアチブを発揮した場合、ロシアは協力する用意がある＝プーチン大統領

2023年10月6日, 01:08 (更新: 2023年10月6日, 01:36)
© Sputnik / Sergey Guneyev / メディアバンクへ移行プーチン大統領　ヴァルダイ国際討論クラブで演説
プーチン大統領　ヴァルダイ国際討論クラブで演説 - Sputnik 日本, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Sergey Guneyev
/
メディアバンクへ移行
サインTwitter
ロシアのプーチン大統領は5日、ソチで行われている会議「ヴァルダイ国際討論クラブ」に出席し、露日関係に関する質問に対して、「窓」をバタンと閉めたのはロシアではなく、日本政府だと述べた。

「日本が関係正常化に関してイニシアチブを発揮するならば、ロシアは協力する用意がある。日本に対して制裁を発動したのは我われではない。この場合アジアへのこの窓をバタンと閉めたのは我われではない。これをしたのは日本だ」

プーチン大統領　ヴァルダイ国際討論クラブで演説 - Sputnik 日本, 1920, 05.10.2023
プーチン露大統領　ヴァルダイ国際討論クラブで演説
昨日, 22:46
「第20回ヴァルダイ国際討論クラブ」は2023年10月2～5日の日程で、ソチで行われている。会議にはユーラシア、アフリカ、南北アメリカなど42カ国から約140人の専門家、政治家、外交官が参加している。2日にはセルゲイ・ラブロフ外相も演説し、BRICSを中心とした多極世界の構築や欧州諸国による反露政策についての考えを表明した。
関連ニュース
【視点】日本の対露政策は平和条約交渉を許さない　露専門家、上川陽子・新外相の就任について語る
「日本人は偉大な民族なのに」　サハリン州知事が処理水放出、墓参事業、露日経済協力を語る
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала